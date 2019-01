Federer is te sterk voor Frances Tiafoe op Hopman Cup

Roger Federer heeft Zwitserland in het Hopman Cupduel tegen de Verenigde Staten op een 1-0 voorsprong gezet. De nummer drie van de wereld haalde het dinsdag met 6-4 en 6-1 van Frances Tiafoe (ATP 39).

In het tweede enkelspel neemt Belinda Bencic (WTA 54) het op tegen Serena Williams (WTA 16). Daarna volgt nog een afsluitend dubbel. Tennislegendes Federer en Williams, samen goed voor 43 grandslams (in het enkel), staan dan voor het eerst tegenover elkaar.

Zwitserland verdedigt in het Australische Perth zijn titel in de Hopman Cup. Federer en Bencic versloegen in hun eerste groepsduel de Britten Cameron Norrie en Katie Boulter. Williams en Tiafoe verloren hun openingswedstrijd tegen de Grieken Stefanos Tsitsipas en Maria Sakkari.