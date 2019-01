Rumoerige feestnacht: brandweerwagen vernield, hulpdiensten bekogeld met vuurwerk en gehoorschade door ontploffende vuilnisbak

Zowel in Antwerpen als Brussel is oudejaarsnacht niet zonder problemen verlopen. In Antwerpen liepen twee voorbijgangers gehoorschade op toen een vuilnisbak ontplofte, in Molenbeek vernielden “feestvierders” een brandweerwagen, werden de hulpdiensten bekogeld met vuurwerk en stenen en werd een apotheek geplunderd. Ook een metrostation moest worden gesloten door enkele incidenten.

De Brusselse brandweer heeft een woelige nieuwjaarsnacht achter de rug. De pompiers moesten 83 keer uitrukken, waarvan 66 keer voor brandjes op de openbare weg. Tijdens een interventie werd een brandweerwagen met stenen bekogeld en een apotheek werd geplunderd, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Foto: twitter

In totaal zijn zeven wagens uitgebrand. In de Ribeaucourtstraat zijn drie auto’s uitgebrand die dicht bij twee leegstaande panden stonden. Aan het metrostation Zwarte Vijvers zijn vier wagens uitgebrand. “Jongeren hebben er op de openbare weg vuilnisbakken en afval in brand gestoken. Ook vier wagens zijn daardoor volledig of gedeeltelijk uitgebrand. Daarna kwam het nog tot een kat- en muisspel tussen de ordediensten en de jongeren”, vertelt Caroline Vervaet, woordvoerder van de politiezone West.

Omstanders gooiden allerlei projectielen naar een uitgereden brandweerwagen. De voorruit en de achteruitkijkspiegels van het voertuig moesten eraan geloven, maar de brandweerlui zelf bleven ongedeerd. In totaal werden drie brandweerploegen verbaal en/of fysiek belaagd. De directie van de brandweer zal klachten indienen.

De politie sloot het metrostation Zwarte Vijvers ook een tijdlang af. In totaal raakten er ook 5 politiewagens beschadigd en zijn drie politieagenten lichtgewond geraakt.

In totaal werden twintig personen opgepakt. Verder waren 248 medische interventies, waarvan 93 interventies op de openbare weg en openbare plaatsen.

Wagen uitgebrand tijdens nieuwjaar’s nacht in Molenbeek @BRUZZbe pic.twitter.com/wQ5GPD11AJ — dM3 (@dimitristrobbe) 31 december 2018

Sommige mensen in #molenbeek hebben hun best gedaan om de clichés te bevestigen. #proficiat #SchietenInEigenVoet . Ben dit net gaan filmen....beschamend.... pic.twitter.com/sQCbmqiB2V — Ramin Afshar (@rrrramin) 1 januari 2019

“Beu om aangevallen te worden”

Vakbondsman Eric Labourdette (VSOA) is het geweld tegen de brandweer beu. Volgens hem konden pompiers enkele branden niet blussen, omdat er geen politie aanwezig was om hen te beschermen tegen de omstanders. “De brandweerlui van Brussel en van andere grote steden zijn het beu om aangevallen te worden tijdens de dienst. Ze krijgen bij elke gelegenheid stenen naar het hoofd”, aldus Labourdette. De vakbondsman klaagt aan dat de politie onderbemand is en dat bepaalde wijken in handen zijn van relschoppers.

Foto: twitter

Veertigtal administratieve aanhoudingen in Anderlecht

In Anderlecht zijn tijdens de oudejaarsnacht zowat veertig mensen administratief aangehouden omdat ze de openbare orde verstoorden. Er werden twee voertuigen in brand gestoken, en ook een aantal vuilnisbakken en paletten. Dat heeft Kathleen Calie, de woordvoerster van de politiezone Brussel Zuid, meegedeeld. In de andere gemeenten van de zone, Sint-Gillis en Vorst, verliep de overgang van oud naar nieuw rustig.

Antwerpen

Ook in Antwerpen moest de politie tientallen keren uitrukken. Het vuurwerk van ’t Stad verliep vrij rustig, maar her en der werden wel enkele kerstbomen in brand gestoken en wagens beschadigd door vuurpijlen. Er werden ook meerdere vechtpartijen gemeld.

In de Veldstraat staken enkele jongeren wat vuurpijlen af naar elkaar. “Deze keer vielen er geen gewonden, maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. In totaal werden er ongeveer vijftien personen bestuurlijk aangehouden.

Tot 1.20 uur verrichtte de Antwerpse politie in totaal zeven aanhoudingen, voor vechtpartijen, dronkenschap en het bezit van verboden wapens. In de loop van de nacht liep dat aantal nog een beetje op.

In Mechelen spreekt de politie van in het algemeen goed en rustig verlopen feestelijkheden. Daar werden een tiental personen overgebracht naar het commissariaat omwille van openbare dronkenschap en ordeverstoring. Van drie personen werd het vuurwerk dat ze bij hadden administratief in beslag genomen.

West-Vlaanderen

De overgang van oud naar nieuw is vrij rustig verlopen in West-Vlaanderen. De politie moest wel enkele keren tussenbeide komen voor kleine vechtpartijen en in Oostende, Sint-Eloois-Winkel en Gullegem werden een aantal woninginbraken vastgesteld. “Alles is relatief rustig verlopen”, zo luidt de conclusie van alle brandweer- en politiediensten in West-Vlaanderen.

De politie noteerde de gebruikelijke gevallen van openbare dronkenschap en een handvol vechtpartijen. “De combinatie van alcohol, uitgaan en liefjes zorgt ervoor dat vrienden al eens op de vuist gaan”, klinkt het bij de politiezone Arro Ieper. “Zowel in Poperinge als in Ieper hebben we toch verschillende keren tussenbeide moeten komen. Gelukkig ging het steeds om losstaande gevallen en waren de gevolgen nooit ernstig.”

In Sint-Eloois-Winkel en Gullegem vonden er in korte tijd een negental woninginbraken plaats. “Vermoedelijk hebben inbrekers geprofiteerd van de afwezigheid van bewoners. Het is spijtig dat we daarmee het jaar moeten afsluiten”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyze van de politiezone Grensleie.

In Oostende werden eveneens twee inbraken vastgesteld en moest de politie een aantal keren de gemoederen bedaren bij vechtpartijen in de uitgaansbuurt. De campagne “Ik knal zonder vuurwerk ... omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn” lijkt ook te hebben gewerkt, want de brandweer moest amper uitrukken.

In de Westhoek kreeg de brandweer twee oproepen kort na twaalf uur, meer bepaald voor weggelopen honden, en de zone Fluvia moest een brandje gaan blussen nadat een vuurpijl op een afvalhoop was beland.