ATP BRISBANE. Andy Murray opent seizoen met overwinning, Mertens ook in het dubbel uitgeschakeld

Andy Murray (ATP 240) heeft het nieuwe tennisjaar ingezet met een zege. Op het toernooi in het Australische Brisbane (hard/527.880 dollar) versloeg hij dinsdag in de eerste ronde thuisspeler en wildcard James Duckworth (ATP 234) met 6-3 en 6-4.

Murray werd begin vorig jaar geopereerd aan de heup en kende daarna een seizoen om snel te vergeten. De tweevoudig olympisch kampioen speelde slechts twaalf wedstrijden en was er tijdens de grandslams alleen bij op de US Open. Ook daar won hij in de eerste ronde van Duckworth om vervolgens door Fernando Verdasco uit het toernooi te worden gekegeld.

“Ik heb het vandaag vrij goed gedaan”, reageerde Murray na zijn overwinning. “Allebei waren we een beetje nerveus in het begin, maakten we fouten vanop de achterlijn. Maar hoe meer de match vorderde, hoe beter de rally’s werden. Voor een eerste match na een vrij lange break, was dit wel OK.”

In Brisbane, waar hij in 2012 en 2013 de titel pakte, wil Murray zich klaarstomen voor de Australian Open. De Schot is een vijfvoudig finalist in Melbourne.

In de tweede ronde speelt Murray tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 16).

Elise Mertens ligt ook uit dubbelspel

Foto: EPA-EFE

Elise Mertens is dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Australische Brisbane (hard/1 miljoen dollar). Maandag ging de Limburgse er ook al in de eerste ronde van het enkel uit.

Aan de zijde van de Australische Samantha Stosur verloor Mertens met 6-4 en 6-2 van de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. De partij duurde 1 uur en 2 minuten.

In het enkeltoernooi moest Belgiës beste speelster, nummer 12 op de ranking, nipt haar meerdere erkennen in de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9). Die haalde het na 2,5 uur met 6-2, 6-7 (6/8) en 6-4.

Elise Mertens was de enige Belgische op de hoofdtabel in Brisbane. Yanina Wickmayer (WTA 122) raakte niet door de kwalificaties.