Kirsten Flipkens plaatst zich in Auckland voor tweede ronde, Van Uytvanck uitgeschakeld

Kirsten Flipkens (WTA 47) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar). Flipkens won in de eerste ronde van de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 101) in twee sets: 6-2, 6-2. De wedstrijd duurde één uur en drie minuten.

In de volgende ronde wacht voor Flipkens de Spaanse Sara Sorribes Tormo (WTA 86), die in haar eerste ronde afrekende met de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA 83). Het is de eerste keer dat de twee elkaar ontmoeten in het WTA-circuit.

Alison Van Uytvanck uitgeschakeld in eerste ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 49) heeft zich dinsdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde (achtste finales) van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/250.000 dollar).

Van Uytvanck verloor in de eerste ronde van de Nederlandse qualifier Bibiane Schoofs (WTA 174). Na een setstand van 4-3 en iets meer dan een half uur spelen, gaf de Grimbergse op, na een val.

In de volgende ronde wacht voor Schoofs de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 87). Zij klopte in de eerste ronde de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 88).