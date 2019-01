We vergeven u als u Ida Johansson niet kent. De Zweedse is amper 16 jaar oud en werd zondag in Diegem gedubbeld door winnares Sanne Cant. Het meisje ging op één van de zwaarste stroken van het parcours bovendien even aan het rollen. Al kon de piepjonge Ida daar achteraf wel goed om lachen. “Ik ben eindelijk op Belgische televisie geweest”, schreef ze met de glimlach op Twitter.