Noord-Korea waarschuwt voor “koerswijziging” als Amerikaanse druk niet afneemt

Noord-Korea wil zijn kernarsenaal wel afbouwen, maar zou zijn koers kunnen veranderen als de Amerikanen vasthouden aan hun sancties. Die waarschuwing stuurde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in zijn op de nationale televisie uitgezonden nieuwjaarstoespraak de wereld in.

De voorbije maanden waren er nochtans belangrijke stappen gezet in de toenadering tussen de VS en Noord-Korea met het oog op de nucleaire ontwapening van dat laatste land. De presidenten Kim Jong-un en Donald Trump hadden in juni zelfs een historische ontmoeting in Singapore en spraken er af om elkaar nog te zien. Maar de jongste weken bleef het opvallend stil in het dossier. Bovendien dreef Washington de sancties tegen hooggeplaatsten van het regime op.

“Als de VS hun belofte niet nakomen die ze voor de hele wereld gemaakt hebben, dan hebben we geen andere keuze dan een nieuwe manier te zoeken om onze soevereiniteit en onze belangen te beschermen”, waarschuwde Kim. Hij vraagt ook dat de VS een einde maken aan hun gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea.

De Noord-Koreaanse president zei in de toespraak ook dat hij bereid is om zijn Amerikaanse ambtsgenoot “op elk moment” te ontmoeten.