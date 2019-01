Franse president Macron in het offensief in nieuwjaarstoespraak, May roept op om verdeeldheid rond Brexit te overstijgen

De Franse president Emmanuel Macron, die een moeilijk jaareinde kende met het protest van de “gilets jaunes” of gele hesjes in Frankrijk, koos in zijn nieuwjaarstoespraak voor het offensief. “De (volks)woede heeft me één ding geleerd, of ze nu overdreven was of niet: we geven niet op. Ons land wil een betere toekomst bouwen. Dat is de les van 2018”, klonk het rechtopstaand.

De resultaten van de hervormingen zijn niet meteen voelbaar, en heel wat Fransen reageren ongeduldig, maar dat is volgens de president geen reden om niets te veranderen. “We kunnen niet minder werken, meer verdienen, onze belastingen doen dalen en de uitgaven doen stijgen, niets veranderen aan onze gewoonten en zuiverder lucht inademen”, aldus Macron.

De president haalde ook zwaar uit naar de relschoppers onder de gele hesjes. “Sommigen zeggen te spreken in naam van het volk (...) maar zijn slechts de stem van een hatelijke bende die het opneemt tegen verkozenen, tegen de ordediensten, journalisten, joden, buitenlanders, homoseksuelen. Het is eenvoudigweg het ontkennen van Frankrijk”, stelde hij.

Nieuwe concrete maatregelen werden niet aangekondigd door de Franse president, maar hij beloofde wel om de Fransen binnen enkele dagen aan te schrijven over de contouren van het “nationaal debat” dat hij wil organiseren. In 2019 wil Macron ook werk maken van een hervorming van het werkloosheidsstelsel, van de pensioenen en van het openbaar ambt.

De gele hesjes zijn op oudejaar ook present op de Champs Elysées in Parijs. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen, vooralsnog is er geen sprake van incidenten.

May roept Britten op om verdeeldheid Brexit te overstijgen

De Britse premier Theresa May heeft in haar nieuwjaarstoespraak het Britse parlement opgeroepen om het akkoord rond de Brexit goed te keuren en de verdeeldheid te overstijgen.

2019 wordt een historisch jaar voor Groot-Brittannië want op 29 maart verlaat het land in principe de Europese Unie. Maar twee jaar nadat in een referendum een nipte meerderheid van de Britten zich uitsprak voor een Brexit, blijft er nog veel verdeeldheid. Ook over de precieze modaliteiten is men het nog niet eens.

“Als het parlement de deal die ik heb onderhandeld met de EU goedkeurt, dan kan het Verenigd Koninkrijk een nieuwe etappe kruisen”, klonk het in een videoboodschap van de Britse premier. De stemming over het akkoord werd enkele weken geleden op het laatste moment uitgesteld tot midden januari.

“Samen kunnen we een nieuw hoofdstuk starten met optimisme en hoop (...) Als we ons verenigen in 2019, kunnen we er een succes van maken en een land opbouwen dat echt functioneert voor iedereen onder ons”.