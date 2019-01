Bloedstollende gijzeling kent schokkend einde in ‘Thuis’: onverwacht personage neergeschoten

Wie dacht dat vrijdagavond de meest intense aflevering van ‘Thuis’ zou worden dit eindejaar, heeft zich vergist. Maandag bleek de situatie na de gijzeling van Lander immers nog erger te zijn dan eerst gedacht.

OPGELET! Als u de aflevering nog niet gezien heeft, hieronder staan spoilers.

Lander kon vrijdag geen kant meer uit, toen de politie zijn DNA had teruggevonden op bewijsmateriaal uit de carjacking van Frank. Hij haastte zich naar Olivia, om zijn zoon Emil te kunnen meenemen. Maar wanneer agenten Tim en Dieter arriveren bij haar thuis, escaleert de situatie razendsnel. Plots trekt hij een wapen en houdt hij Olivia onder schot, als overmaat van ramp komen Emil en Sandrine naar beneden gelopen. Een schot wordt gelost.

Het is niet Lander die Olivia neerschiet, of één van de agenten die de gijzelnemer weet uit te schakelen, maar Dieter die per ongeluk de kleine Sandrine raakt. Terwijl Tim de gevluchte dader achternaloopt, kijkt Dieter als verdoofd toe met zijn rokend pistool nog in de hand. Mama (en dokter) Ann is meteen ter plaatse, maar de pols van het meisje is zwak. Ze moet razendsnel naar het ziekenhuis, waar haar toestand kritiek blijkt.

Over en uit!?

De fans blijven met vragen zitten. Hoe gaat de geschokte Dieter om met zijn foutieve schot? Hoe zal Sandrine haar familie - ongeveer de hele ‘Thuis’-cast - tegenover hem reageren? En betekent dit schot het einde voor één van de geliefde personages, één van de kinderen uit de reeks? Dat zien we pas in 2019.

‘Thuis’, 20.05 uur, elke weekdag, één.

