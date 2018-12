Het nieuwjaarsevenement Ciribati aan sportcomplex Damburg in Bocholt is op oudejaarsavond verstoord door een bommelding. Die bleek vals. Rond 23.15 uur werd de fuifzaal vrijgegeven en konden zo’n 2.700 jongeren het nieuwe jaar veilig inzetten.

Bij de politie was even voor 21.00 uur informatie binnengekomen over verdachte omstandigheden op Ciribati, mogelijk een bom. Zowel politie als burgemeester namen meteen de nodige veiligheidsmaatregelen ...