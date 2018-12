Dit is de nr. 1 van De Tijdloze op Studio Brussel

Voor het vierde jaar op rij werd ‘Black’ van Pearl Jam tot nummer 1 gestemd in “De Tijdloze” van Studio Brussel. Dat is de lijst met de honderd meest tijdloze platen volgens de Studio Brussel-luisteraars. ‘Bohemian rhapsody’ van Queen staat op de tweede plaats, ‘Smells like teen spirit’ van Nirvana staat op drie.

Het is al de vierde keer op rij dat ‘Black’ van Pearl Jam verkozen werd tot de meest tijdloze plaat. Daarnaast is er een enorm sterke stijger dit jaar: ‘The chain’ van Fleetwood Mac stond vorig jaar nog op nummer 81, maar stijgt naar plaats 14. Naast Metallica is Fleetwood Mac de enige band die liefst vier keer in “De Tijdloze” staat.

Zes van de 12 nieuwkomers dit jaar zijn vrouwen. Zo komt ‘Respect’ van Aretha Franklin binnen op nummer 25 en ‘I say a little prayer’ op nummer 55, zingt Amy Winehouse ‘Back to black’ op plaats 30, terwijl ‘Feeling good’ van Nina Simone op plek 57 nieuw binnenkomt. Nog drie opvallende nieuwkomers zijn de - relatief jonge - nummers van Goose (‘Synrise’), The War on Drugs (‘Red eyes’) en Disturbed (‘Sound of silence’).

De top 10:

1. (1) ‘Black’ - Pearl Jam;

2. (4) ‘Bohemian rhapsody’ - Queen;

3. (3) ‘Smells like teen spirit’ - Nirvana;

4. (5) ‘Wish you were here’ - Pink Floyd;

5. (2) ‘Mia’ - Gorky;

6. (6) ‘One’ - Metallica;

7. (7) ‘Stairway to heaven’ - Led Zeppelin;

8. (9) ‘Shine on you crazy diamond’ - Pink Floyd;

9. (10) ‘Sultans of swing’ - Dire Straits;

10. (8) ‘Child in time’ - Deep Purple.