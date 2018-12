In de categorie ‘slechtste ideeën van 2018’ spant deze man toch echt de kroon. Op de beelden is te zien hoe een man wel op een heel gevaarlijke manier vuurwerk afschiet op de weg. Hij heeft de vuurwerkpijlen in zijn hand en steekt met de sigaret tussen zijn lippen de pijlen af. Het lijkt wel een fluitje van een cent voor hem. Nogmaals, doe dit niet thuis.