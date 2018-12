VS-president Trump vergist zich van eeuw in tweet

“Ik ben in het Ovalen Kantoor (van het Witte Huis). Democraten, kom terug uit verlof en geef ons de nodige stemmen voor Grensveiligheid, waaronder de Muur (aan de grens met Mexico). U stemde al voor in 2006 en 3013. Nog eens ja, met mij in functie, zal ik hem (de muur) gebouwd krijgen, en Snel!”.

Later zette Trump zijn foutje recht en veranderde hij in een nieuwe tweet 3013 in 2013.

En nog wat later haalde het Amerikaanse staatshoofd weer uit naar zijn politieke tegenstanders. “Het is ongelooflijk hoe Democraten al hun belachelijke soudbites kunnen gebruiken en zeggen dat een Muur niet werkt. Het werkt wel, en eenmaal gebouwd, voor bijna 100 procent ! Zij zeggen dat het oude technologie is - maar dat geldt ook voor het wiel. Zij zeggen nu dat het immoreel is, maar het is veel immoreler dat mensen moeten sterven!”.

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast!