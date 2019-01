Deze sterren zagen hun relatie stranden in 2018

In 2018 zagen veel sterrenkoppels hun relatie op de klippen lopen, en zelfs veelbelovende verlovingen werden verbroken. In Hollywood, maar ook bij ons werden er harten gebroken. Sommigen onder hen gaan als single het nieuwe jaar in, anderen hebben alweer pril liefdesgeluk gevonden waar ze op kunnen klinken.

Internationaal

Cardi B en Offset

De Amerikaanse rapster Belcalis Almanzar, beter bekend als Cardi B, is opnieuw single. Zij en haar man trouwden in september 2017 en verwelkomden dit jaar in juli een kind samen, maar nu is de liefde tussen de twee over. Dat laat de ster weten in een video op Instagram, die intussen offline werd gehaald. “We zijn geen koppel meer. Het zal even tijd kosten om de scheiding te regelen. Ik zal sowieso altijd van hem houden als de vader van mijn kind”, zei ze daarin.

Foto: ISOPIX

Robert De Niro en Grace

Twintig jaar, zo lang deelde het paar alles. Ze waren sinds 1997 getrouwd, maar na twee jaar liep het huwelijk al mis. In 2004 vernieuwden ze echter hun huwelijksgeloften en in 2011 kregen ze nog een dochter. Voor De Niro was het zijn tweede huwelijk. Eerder was hij twaalf jaar getrouwd met zangeres en actrice Diahnne ­Abbott.

Foto: ISOPIX

Paris Hilton en Chris Zylka

Paris Hilton en haar verloofde Chris Zylka zijn na twee jaar en een verloving (met een joekel van een ring) uit elkaar. Paris deelde via Instagram een veelbetekenende boodschap. “Ik geloof dat alles gebeurt voor een reden. Mensen veranderen waardoor je leert los te laten. De dingen lopen verkeerd zodat je ze beter kunt appreciëren als ze goed lopen. Je gelooft leugens zodat je uiteindelijk leert dat je alleen jezelf kunt vertrouwen. En soms lopen goede dingen stuk zodat betere zaken samen kunnen komen.”

Foto: ISOPIX

Lena Dunham en Jack Antonoff

Het jaar begon slecht voor ‘Girls’-actrice Lena Dunham. Zij werd na een relatie van vijf jaar weer single. Ze zette er zelf een punt achter, maar liet in mei weten dat het niet makkelijk was. “Nu ik die veilige baken heb verwijderd, trok ik terug in bij mijn ouders en zond ik iedereen sms’jes om te vragen hoe ze het ging”, schreef ze om aan te tonen dat ze het moeilijk had om alleen te zijn.

Foto: ISOPIX

Justin Theroux en Jennifer Aniston

Ze zijn al uit elkaar sinds 2017, maar het nieuws raakte pas begin 2018 bekend: Jennifer Anitson zag ook haar tweede huwelijk op de klippen lopen. “We zijn twee beste vrienden die beslist hebben om als koppel uit elkaar te gaan, maar we kijken ernaar uit om onze gewaardeerde vriendschap voort te zetten”, deelde ze mee. Ze waren twee jaar getrouwd.

Foto: ISOPIX

Kristen Stewart en Stella Maxwell

Op de valreep van het jaar is het ook over en uit voor de actrice en het topmodel. De ‘Twilight’-ster zou al niet meer aan het treuren zijn en iets hebben met haar styliste Sara Dinkin.

Foto: ISOPIX

Ariana Grande en Pete Davidson

In het voorjaar werden deze sterren een koppel. Een paar weken later, in mei, kondigden ze al hun verloving aan. Hij liet zelfs een tattoo zetten van konijnenoortjes, een knipoog naar zijn toekomstige. In oktober raakte bekend dat ze hun verloving hadden verbroken. Ingewijden wijten het aan een verkeerde timing voor beiden en vooral een geval van ‘te snel willen gaan’.

Foto: ISOPIX

Alessandra Ambrosio en Jamie Mazur

Het Braziliaanse topmodel vormde sinds 2005 een koppel met Mazur en de twee verloofden zich in 2008. Tot een huwelijk is het echter nooit gekomen: in 2018 mondde hun relatie uit in een breuk. De twee hebben twee kinderen samen, Anja en Noah.

Foto: ISOPIX

Cheryl Cole en Liam Payne

Nog voor hij bij One Direction zong, maakte hij indruk op Cheryl in X Factor. Jaren later, in 2016, werden ze een koppel. In 2017 verwelkomden ze hun zoontje Bear, maar in de zomer van 2018 liep het spaak. Dat kondigden beide Britse sterren aan op Twitter.

Foto: ISOPIX

Channing Tatum en Jenna Dewan

Ze leerden elkaar kennen op de set van de dansfilm ‘Step Up’, werden dolverliefd, stapten in het huwelijksbootje en kregen een dochter. Maar negen jaar na hun jawoord scheidden hun wegen. “Er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden, maar liefde is een fantastisch avontuur dat ons naar andere paden heeft geleid”, klonk het. Het pas van de acteur leidde naar zangeres Jessie J.

Foto: ISOPIX

Kourtney Kardashian en Younes Bendjima

Ze deelden bijna twee jaar lief en leed, maar het mocht niet blijven duren. De 39-jarige Kardashian zette haar veertien jaar jongere vriend aan de deur en de relatie zou niet in schoonheid zijn geëindigd. Hij reageerde nogal bot op een pikante Instagramfoto van de ster in bikini. “Is dit wat je moet doen om meer likes te krijgen?”, vroeg hij. Dat schoot in het verkeerde keelgat.

Foto: ISOPIX

Binnenland

Karl Vannieuwkerke & Ellen

VRT-sportjournalist Karl Vannieuwkerke (47) en zijn vrouw Ellen Daems (49) zetten begin dit jaar een punt achter hun bijna achttien jaar durende huwelijk. De twee waren uit elkaar gegroeid. Vannieuwkerke heeft intussen een nieuwe vriendin, met wie hij een kindje verwacht.

Laura Tesoro en Giovanni Kemper

Op het Gala van de Gouden K’s kwamen ze elkaar nog aanmoedigen en ook op de uitreiking van de MIA’s stonden ze nog zij aan zij. Maar eigenlijk waren ze toen al geen koppel meer. De zangeres en de Nachtwacht-acteur waren 2,5 jaar samen. In maart raakte bekend dat ze uit vrienden uit elkaar waren.

Julie Van den Steen en Maarten

Op de laatste dag van 2018 raakte bekend dat de MNM-presentatrice en haar vriend Maarten vorige zomer een punt achter hun relatie zetten. Het koppel was twee jaar samen.

Lieve en Aljosja uit ‘Blind Getrouwd’

Ze deden de harten van televisiekijkend Vlaanderen helemaal smelten als ze op het einde van ‘Blind Getrouwd’ getrouwd bleven. Eén jaar na hun huwelijk besloten ze toch elk weer hun eigen weg te gaan.

Wendy Van Wanten en Franske

“Frans en ik gaan voor het ogenblik door een moeilijke tijd. We hebben besloten om minstens tijdelijk uit elkaar te gaan en elkaar de tijd te geven om na te denken, te helen en tot rust te komen”, zo bevestigde de zangeres de breuk na een relatie van twaalf jaar op Instagram. Intussen zijn de twee weer samen.

Foto: ISOPIX

Cath Luyten en Frank Raes

Na vijftien jaar is het sprookje tussen de sportverslaggever en de reportagemaakster die 23 jaar verschillen qua leeftijd uit. De breuk verliep in alle vriendschap en de twee willen hun zoon Bill samen met alle liefde en de beste zorg omringen.

Foto: ISOPIX

Voor een aantal bekende vrijgezellen in eigen land ging het ook net andersom: zij kwamen de liefde in 2018 opnieuw tegen na een tijdje single te zijn.

Cath Luyten

Het prille liefdesgeluk heeft Cath Luyten inmiddels al opnieuw gevonden. Volgens Dag Allemaal is ze samen met een man die ook meewerkt aan het Eén-programma ‘Vandaag Over Een Jaar’.

An Lemmens

Na een “traumatische scheiding” van kunstenaar Arne Quinze, is VTM-gezicht opnieuw verliefd. “Net op het moment dat ik dacht dat mijn dochter en ik voor altijd met ons twee zouden zijn, is er een fantastische man op mijn pad gekomen”, zei ze op Qmusic. Het gaat om Sam (40), een succesvolle filmmaker uit Mechelen.

Natalia

En ook Natalia heeft het liefdesgeluk weer gevonden. Zij stelde haar nieuwe vriend, Frederik Binst, voor tijdens een optreden. Ze riep hem op het podium en kuste hem. “Vandaag is deze man mijn grootste en meest gewilde geschenk”, schreef ze bij foto’s van de show op Instagram.

Evi Hanssen

Op de première van de musical ‘Flashdance’ deze zomer, flaneerde de presentatrice met haar nieuwe vriend Kurt Loyens over de rode loper. “We zijn smoorverliefd en willen altijd samen zijn. Dat is zo’n zalig gevoel. Ik ben oprecht heel gelukkig”, liet ze weten over haar relatie met de productiedesigner.

Foto: carlo coppejans

Linde Merckpoel

Ze was eerder tien jaar samen met presentator Gilles De Coster, maar die relatie liep spaak in 2017. Nu heeft de radiostem een nieuwe vriend. Dat zei ze in Winteruur met Wim Helsen. Om wie het gaat en hoe ze elkaar leerden kennen, wilde ze niet kwijt.

Foto: pn

Charlotte Leysen

Charlotte Leysen heeft opnieuw een relatie. De gelukkige heet Mark, is 36, komt uit Londen maar werkt in Amsterdam en is ­zakenman.