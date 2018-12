Zo blijven meer bubbels in champagne: schuin inschenken uit grote fles

Straks klinken op het nieuwe jaar. Liefst met champagne. Maar hoe schenk je die nu best en in welk glas? De site van het tijdschrift Eos Wetenschap zocht het uit.

Voor de zeven vuistregels baseert Eos Wetenschap zich op de Franse fysicus Gerard Liger-Bealir. De man bestudeerde de bubbels in de champagne. Hij kwam erop uit dat dertig procent van de champagnesmaak in het CO2-gas - de bubbels dus - zit. Hoe meer daarvan ontsnapt of aan het glas blijft plakken, hoe minder aromamoleculen we binnenkrijgen. Het is dus zaak zo weinig mogelijk bubbels te laten verloren gaan. Dit zijn de belangrijkste tips.

1. KOOP GROTE FLESSEN CHAMPAGNE

Bij het ontkurken ontsnapt relatief gezien meer CO2-gas uit kleine flessen. Wie veel bubbels , dus veel smaak wil, schenkt champagne uit grote flessen.

2. LAAT DE CHAMPAGNE NIET TE OUD WORDEN

Zelfs in gesloten flessen verliest de champagne bubbels. Niet dat ze uit de fles ontsnappen. Ze worden wel kleiner. Vanaf een leeftijd van 15 jaar zijn de bubbels een derde van hun volume kwijt.

3. HOE KOELER, HOE MEER BUBBELS

Champagne serveer je best op 4 tot 8 graden. Zo blijven de bubbels langst in de fles en het glas. Maar wie een fles eens goed wil laten knallen, laat die best eerst wat warmer worden.

4. BETER IN EEN FLUITJE

Als de bubbels zo lang mogelijk in de champagne moeten blijven, serveer je die best in een langwerpig glas (fluitje). Daar is bovenaan minder oppervlakte waarlangs de bubbels kunnen ontsnappen dan bij een coupe.

5. PLASTIEK PLAKT

De champagnebubbels blijven aan de rand van een plastieken glas kleven. Bij een glazen glas schuiven ze braafjes mee in de mond, dus meer prikkeling en meer smaak.

6. NIET IN DE VAATWAS

De champagneglazen droog je best met de handdoek af. Die laat een beetje cellulosevezels achter op de wand wat de bubbelproductie verhoogt.

7. SCHUIN SCHENKEN

Houd tijdens het inschenken het glas schuin, zoals je bier inschenkt en breng het glas gaandeweg rechtop. Daardoor is er minder CO2-verlies als bij het schenken in een verticaal glas.