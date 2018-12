Zussen van Tanja Dexters: “We hebben ons afgevraagd waar ze mee bezig was”

Tanja Dexters (41) heeft een turbulent jaar achter de rug. Alweer. Met de opening van ‘haar’ omstreden Flamingo Bar in Antwerpen en haar nieuwe relatie met een zakenman kreeg ze opnieuw heel wat kritiek te verduren. Maar met de hulp van haar zussen Mieke (41) en Cindy (43) weet ze stilaan overeind te krabbelen.

Bijna drie jaar geleden brak Tanja Dexters met de vader van haar dochter Valentina (8). Dat was de start van enkele emotioneel en financieel moeilijke jaren.

Tijdens die zware periode woonde ze een halfjaar bij haar zus Cindy, zo vertelt ze in ‘Story’. Maar makkelijk was dat niet, zeker niet toen Tanja soms midden in de nacht met een kerel naar huis kwam. “Ik maakte me soms zorgen, ja”, zegt Cindy. “Tanja heeft drie mannen mee naar mij thuis genomen.”

“Cindy en ik hebben ons onderling wel afgevraagd waar Tanja mee bezig was”, zegt zus Mieke. “Maar ze had die zotte periode nodig om haar breuk te verwerken.”

Inmiddels ziet Tanja Dexters het leven weer positief in. En ze blijft niet bij de pakken zitten. “Wat wij Tanja wensen voor het nieuwe jaar? Heel veel geluk in de liefde. Dat verdient ze.”