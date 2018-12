Genk -

Maandagnamiddag is in het stadhuis van Genk het nieuw bestuursakkoord voorgesteld. Dat kwam tot stand in een coalitie met daarin CD&V en Pro Genk. Terwijl vorige legislatuur het akkoord onder het thema ‘Samen Genk versterken’ werd gelanceerd zal dat nu onder ‘Samen Genk verbinden’ zijn.