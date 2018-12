Wie veel drinkt op oudejaar, past ook op nieuwjaarsdag maar beter op met rijden

Wie vanavond iets te diep in het glas kijkt, past ook morgen beter op als hij of zij achter het stuur kruipt. “Mensen onderschatten vaak hoe lang alcohol in hun lichaam blijft hangen”, waarschuwt Stef Willems van Vias Institute. “Vorig jaar had de bestuurder bij één op de drie ongevallen op nieuwjaarsdag gedronken. Sommigen zaten nog boven de wettelijke limiet door het drinken op oudejaarsavond.”