Vrouw (35) uit Bree blijft in de cel voor moord op zesjarig zoontje

Tongeren / Bree - De raadkamer in Tongeren heeft maandagnamiddag de aanhouding bevestigd van de 35-jarige vrouw uit Bree die vorige week haar zoontje van zes om het leven bracht. Dat maakte het parket van Limburg bekend.

Het drama speelde zich vorige woensdag rond 19 uur af in haar appartement aan de Millenstraat in Bree. De politie vond in de badkamer het levenloze lichaam van de zesjarige jongen.

Ook de vrouw vertoonde letsels. Ze zou zichzelf hebben verwond nadat ze geprobeerd had zichzelf van het leven te beroven. De 35-jarige vrouw, een zelfstandige thuisverpleegster, kampte blijkbaar al een tijdje met problemen. Ze was sinds enkele jaren gescheiden van de vader van het slachtoffertje.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.