Maakt deze weinig geliefde jeanstrend een comeback?

Bij Chanel en Tommy Hilfiger maakte de low-rise jeans dit jaar een comeback en het zal dus niet al te lang meer duren tegen dat we die opnieuw in het straatbeeld spotten. De jeans, die tot ver onder de navel wordt gedragen, was vooral begin jaren 2000 populair dankzij het toedoen van onder meer Paris Hilton en Keira Knightley.

Een kleine twintig jaar geleden was de low-rise jeans 'big' in Hollywood. Zeker bij sterren die maar wat graag met hun platte buik of navelpiercing wilden paraderen. Zo was vooral Paris Hilton een grot fan van de trend. Er is slecht nieuws voor wie er toen al een hekel aan had, want de lage jeansbroek maakt zich op voor een comeback.

Volgens Sam Trotman, die gespecialiseerd is in jeanstrends, mogen we die in 2020 weer volop in de winkelrekken verwelkomen. Meer nog, in een reactie aan The Cut zegt hij dat het een van de grote trends wordt van dat jaar. En dat die nu al hier en daar de collecties begint binnen te sluipen.

Zo waren er exemplaren te zien tijdens de modeshows van Versace en Tommy Hilfiger en Levi's zou al een hebben toegevoegd aan zijn collectie. Ook Bella en Gigi Hadid worden al met de regelmaat van de klok met een low-rise gespot.