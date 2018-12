Van hen namen we in 2018 afscheid: een in memoriam

In 2018 moesten we afscheid nemen van heel wat grote en minder grote namen. Soms veel te vroeg. Denk maar aan de plotse dood van dj-sensatie Avicii. Maar ook het heengaan van Queen of Soul Aretha Frankin of briljant wetenschapper Stephen Hawking beroerde de wereld. De moord op Jamal Khashoggi bracht dan weer de wereldwijde politiek in beweging. Een in memoriam.

France Gall (70)

Begin 2018, op 7 januari, stond de muziekwereld even stil. Het management van France Gall bracht het droeve nieuws dat de Franse popprinses was overleden aan de gevolgen van kanker. Dat ze een icoon zou worden, stond in de sterren geschreven: al op 15-jarige leeftijd werd haar eerste single Ne sois pas si bête een hit. In 1965 ging ze voor Luxemburg naar het Eurovisiesongfestival met Poupée de cire, poupée de son, geschreven door Serge Gainsbourg. De overwinning bracht haar internationale faam.

Foto: AFP

Tante Terry (86)

Op 30 januari verloor Vlaanderen een tv-icoon: de legendarische omroepster en tv-presentatrice Tante Terry is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Terry Van Ginderen presenteerde maar liefst achttien jaar lang in de jaren 60 en 70 ‘Klein, klein kleutertje’ op de toenmalige BRT. Nadien werkte ze nog voor VTM, naast presenteren zat ze er ook in de jury van programma’s als ‘Nu of Nooit’ en ‘Miss Belgian Beauty’.

Foto: DBA

Rita Deneve (73)

Niet veel later, op 2 februari, verloor muziekminnend Vlaanderen opnieuw een icoon: Rita Deneve stierf op 73-jarige leeftijd. De Vlaamse zangeres begon haar carrière in 1961 en stond verschillende keren in de Belgische finale voor het Eurovisiesongfestival. Toch was het vooral dankzij haar hit De allereerste keer dat ze bekend werd. Deneve was ook actrice: ze speelde onder meer een gastrol in de televisiereeks ‘Slisse & Cesar’ en in ‘Postbus X’.

Foto: Manneke Paul

Mies Bouwman (88)

Mies: het noemen van haar voornaam was genoeg in Nederland, maar ook in Vlaanderen. De voormalige presentatrice werd onder meer bekend van het televisieprogramma ‘In de Hoofdrol’ en ‘Eén van de acht’. De iconische tv-koningin presenteerde ook 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas bij onze noorderburen. Mies Bouwman overleed op 26 februari, haar familie was erbij toen ze haar laatste adem uitblies.

Foto: BELGAIMAGE

Stephen Hawking (76)

Wereldberoemd fysicus Stephen Hawking overleed op 14 maart op 76-jarige leeftijd, vreedzaam thuis in Cambridge. Hawking leed al als twintiger aan ALS en was daardoor aan een elektrische rolstoel gekluisterd. Zijn ziekte weerhield hem er echter niet van een briljant onderzoeker te worden, hij werd wel eens de opvolger van Einstein genoemd. Als wetenschapper werd hij het meest bekend voor zijn werk over zwarte gaten en als auteur van de bestseller A Brief History of Time. Hawking slaagde er ondanks zijn ziekte in te communiceren met de buitenwereld (en zelfs doceren) via een computersysteem en een artificiële stem.

Foto: AP

Michael Goolaerts (23)

Op 9 april sloeg het noodlot toe in het peloton van Parijs-Roubaix: Michael Goolaerts, een 23-jarige renner uit Hallaar, overleed er aan de gevolgen van een hartstilstand. Het nieuws over hun ploegmaat drong pas na de koers beetje bij beetje door tot de renners. Waar normaliter een glimlach op zijn plaats was geweest, vloeiden plots tranen. De altijd lachende jongen die ’s ochtends nog bemoedigende woorden te horen kreeg van onder meer Wout van Aert, vocht ineens voor zijn leven. Tevergeefs, zou later blijken.

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Avicii (28)

Het nieuws over het overlijden van Tim Bergling, beter gekend onder zijn dj-naam Avicii, beroerde de muziekwereld. De 28-jarige Zweed werd op 20 april in zijn hotelkamer in Oman teruggevonden. De officiële doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt, maar al snel werd duidelijk dat de jonge top-dj gebukt ging onder de stress door zijn professionele carrière. Zijn ouders stuurden een emotionele brief de wereld in: “Onze geliefde Tim was een zoeker, een fragiele artistieke ziel. Hij was een perfectionist die reisde en werkte op een hoog tempo en dat leidde tot extreme stress. Hij worstelde met de betekenis van het leven en van geluk. Hij kon niet langer doorgaan, hij wou rust vinden.”

Foto: REUTERS

Eric Geboers (55)

Op 6 mei verloor de sportwereld een groot man toen Eric Geboers op een tragische manier om het leven kwam. De oud-motorcrosskampioen sprong tijdens een pleziertochtje met een boot in de Miramar-waterplas in Mol zijn hondje achterna in het ijskoude water. Geboers kwam echter niet meer boven en er werd een massale zoekactie met duikers en een sonarboot op touw gezet. Zijn levenloze lichaam werd pas uren later teruggevonden, de autopsie wees uit dat hij stierf door verdrinking. De puppy kon uiteindelijk gewoon naar de kant zwemmen en overleefde het koude water wel.

Foto: CHRISTOPHE DESMET/ BELGA

Marc Sluszny (56)

Duiker, parachutespringer, bergbeklimmer, bobsleeër. Marc Sluszny was het allemaal. Maar zijn laatste avontuur, was er een te veel. De onbevreesde Antwerpenaar raakte op 29 juni vermist toen hij was afgedaald in Font Estramar, de diepste onderwatergrot van Europa. Op 125 meter diepte verloor hij het contact, nadien ontbrak elk spoor. Pas twee maanden later werd zijn lichaam teruggevonden door een andere duiker.

Foto: Kioni Papadopoulos

Aretha Franklin (76)

De Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin is op 16 augustus overleden in haar huis in Detroit. The Queen of Soul kampte al jaren met gezondheidsproblemen, haar dood kwam dan ook niet als een complete verrassing. Vrienden en familie bezochten de legendarische zangeres tijdens haar laatste dagen om afscheid te nemen.

Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Kofi Annan (80)

Kofi Annan is op 18 augustus in zijn woning in Zwitserland overleden, hij werd 80. “Hij is vredig heengegaan na een kort ziekbed”, klonk het bij de familie. Van 1997 tot en met 2006 was Annan secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in 2001 won hij in die hoedanigheid de Nobelprijs voor de Vrede. Het Nobelcomité roemde hem om zijn inzet voor de bestrijding van aids en internationaal terrorisme.

Foto: AFP

John McCain (81)

Op 25 augustus blies de invloedrijke Amerikaanse politicus John McCain zijn laatste adem uit, en dat in het bijzijn van zijn familie. De Republikeinse senator, die zich ontpopte tot hevig criticaster van president Donald Trump, leed aan een zeer agressieve hersentumor.

Foto: AP

Naomi Parker (96)

De ‘We Can Do It!’-poster van Rosie the Riveter is een Amerikaans symbool voor vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de fabrieken werkten toen de mannen aan het front vochten. De poster werd voor het eerst uitgehangen in 1943 om arbeidsters te motiveren. Later werd het beeld een icoon voor vrouwenrechten wereldwijd. Pas in 2015 werd Naomi Parker Fraley geïdentificeerd als de inspiratie voor de foto. “Een overwinning,” zei ze daar zelf over, want jarenlang werd gedacht dat een andere vrouw model had gestaan voor het beeld. Parker overleed drie jaar later, op 26 augustus, op 96-jarige leeftijd.

Mac Miller (26)

De Amerikaanse rapper Mac Miller, die zich liet opmerken met zijn liedjes over de Amerikaanse president Donald Trump en een moeilijke relatiebreuk met zangeres Ariana Grande, werd op 7 september dood teruggevonden in zijn huis in Los Angeles. Uit de autopsie bleek later dat hij overleed aan een mix van drugs en alcohol. “De reden voor het overlijden is wel degelijk accidenteel”, aldus de wetsdokter.

Foto: Koen Bauters

Charles Aznavour (94)

Op 1 oktober overleed zanger Charles Aznavour in zijn woning in het zuiden van Frankrijk, hij werd 94 jaar. De Fransman met Armeense ouders werd tijdens zijn lange carrière de ‘Franse Frank Sinatra’ genoemd. Edith Piaf nam hem op piepjonge leeftijd mee op tournee, waarna hij zelf uitgroeide tot een superster. Meer dan duizend liedjes en musicals schreef hij tijdens zijn meer dan 70 jaar durende carrière. Het overgrote deel ervan ging over de liefde.

Foto: AFP

Jamal Khashoggi (59)

De wrede dood van Jamal Khashoggi zette de hele wereld in rep en roer. De journalist liet zich regelmatig uiterst kritisch uit over zijn thuisland Saudi-Arabië en de Saudische koninklijke familie. Tijdens een bezoek aan het Saudische consulaat in de Turkse hoofdstad Istanbul op 2 oktober, waar hij papieren wilde verkrijgen om te trouwen met zijn verloofde, werd hij vermoord. Saudi-Arabië gaf uiteindelijk toe dat het de moord op Khashoggi plande. De opdrachtgever zou kroonprins Mohammad bin Salman zijn, maar dat wordt tot op vandaag ontkend. Khashoggi en andere journalisten die gevangen genomen of gedood zijn, werden door het Amerikaanse Time Magazine verkozen als Person of the Year 2018.

Foto: AFP

Walter Capiau (80)

Voormalig televisiepresentator Walter Capiau stierf op 5 oktober aan de gevolgen van een ongeneeslijke kanker. In de jaren 80 en 90 werd Capiau legendarisch dankzij shows als ‘Hoger Lager’ en ‘Het Rad van Fortuin’. De tv-coryfee leefde echter al enige tijd teruggetrokken na plotse onthullingen over seksueel misbruik, het schandaal deed zijn carrière en toekomstplannen de das dom. Capiau verdween daarop enkele jaren naar het buitenland, maar stierf uiteindelijk in alle stilte aan zijn geliefde Vlaamse kust.

Foto: Photo News

Stan Lee (95)

De Amerikaanse schrijver en stripauteur Stan Lee is op 12 november overleden. Lee was medeoprichter van Marvel Comics en was de geestelijke vader van onder andere Spider-Man, X-Men, de Hulk en Iron Man. Ook Black Panther, een van de meest succesvolle films van 2018, is gebaseerd op een van zijn creaties. In totaal bedacht Lee zowat 350 figuren. Hij zorgde er op die manier mee voor dat strips in de VS evolueerden tot een onderdeel van de populaire cultuur.

Foto: AP

Luc Deflo (60)

De bekende Vlaamse misdaadauteur Luc Deflo is op 26 november overleden in Mechelen. De schrijver was al een tijdje ernstig ziek. Zijn eerste boeken hadden steevast zijn thuisstad Mechelen als decor. Alles samen scheef hij 35 boeken, maar ook toneelstukken en scenario’s. Van Deflo’s psychologische thrillers werden meer dan 650.000 exemplaren verkocht in verschillende talen.

Foto: Patrick Hattori

George H. W. Bush (94)

George Herbert Walker Bush stierf op 30 november in Dallas. Hij was van 1989 tot 1993 de 41ste president van de Verenigde Staten, en vader van George W. Bush, de 43ste president. In 1991 startte hij de Golfoorlog op nadat Sadam Hoessein Koeweit was binnengevallen. Op binnenlands vlak liep het echter minder vlot, vooral door een economische recessie. Daarop rekende Bill Clinton hem af in de campagne voor de verkiezingen van 1992, met de bekende slogan “It’s the economy, stupid”.

Foto: Photo News

Désirée Viola (26)

Op 8 december werd het levenloze lichaam van de Vlaamse actrice Désirée Viola, bekend als prinses Roos uit de Studio 100-reeks Prinsessia, teruggevonden. Ze was nog maar 26 jaar oud en een rijzende Ketnet-ster. Een succesvolle jonge vrouw, althans voor de buitenwereld.

Foto: BELGAIMAGE

Jean-Pierre Van Rossem (73)

De gewezen omstreden politicus, oplichter, excentriekeling en beursgoeroe Jean-Pierre van Rossem overleed op 14 december. Hij had al langer te kampen met gezondheidsproblemen. In november werd hij nog veroordeeld voor fraude, valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting. In een documentaire op Vier vertelde de voormalige politicus dat hij nog liever zou sterven dan naar de gevangenis gaan. Net na de tweede uitzending, amper een week voor zijn dood, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Photo News

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op ­zelfmoord1813.be.