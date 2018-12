Heusden

Heusden-Zolder - Dit keer was de wandeling voorzien in Eversel, met start- en stopplaats aan de St.Baaf. Dit jaar konden we twintig wandelaars overtuigen mee te gaan. Onderweg konden ze genieten van de nodige borrels en een lekker tas soep. Afsluiten deden we opnieuw in de Kortstraat met een lekkere hotdog en wat drank.