Meghan Markle heeft een nieuwe beste vriendin (maar ze weet het zelf nog niet)

De vriendenkring van Meghan Markle wordt er binnenkort misschien wat groter op. Niemand minder dan realityster Kim Kardashian zou behoorlijk hard aan het proberen zijn om deel uit te maken van haar entourage met behulp van dure cadeaus. Dat schrijft de internationale pers.

Kim Kardashian heeft haar zinnen gezet op een vriendschap met Meghan Markle, die deze lente bevalt van haar eerste kindje van de Britse prins Harry. Volgens insiders is de 38-jarige realityster aan het zoeken naar dure cadeautjes om te schenken aan het koninklijke koppel, nog voor de baby geboren is. Zo zou ze diamanten babyjuweeltjes en onesies van topontwerpers in gedachten hebben.

Volgens bronnen aan entertainmentsite Radar Online wil Kardashian zich met deze indrukwekkende cadeaus onderscheiden van andere celebs in de vriendenkring van Markle. “De nakende komst van de koninklijke baby is een perfecte tijd voor haar om Meghan en Harry eraan te herinneren dat zij en Kanye oprecht zijn. Kim is ervan overtuigd dat zij en de hertogin van Sussex op een dag beste vrienden zullen zijn. Het is een project op lange termijn en ze wil de kansen die zich voordoen optimaal benutten”, klinkt het.

Of het plannetje zal slagen, valt af te wachten. Het koppel heeft een heel hechte vriendenkring en houdt hun privéleven graag afgescheiden van de buitenwereld. Beroemdheden die deel uitmaken van hun entourage, zoals tennisster Serena Williams, actrice Priyanka Chopra en ontwerpster Victoria Beckham, houden de lippen meestal stijf op elkaar als het over hun vriendschap met de twee gaat. De Kardashians daarentegen zijn net iets minder op hun privacy gesteld.