De opvallendste looks van de rode lopers van 2018 op een rijtje

De opmerkelijkste outfit op de rode loper was dit jaar ongetwijfeld die van Rihanna. Zij daagde tijdens het MET Gala op met een mijter op het hoofd, wat haar pauselijke allures gaf. Ook Lady Gaga schoot met haar dramatische jurk met veren letterlijk de hoofdvogel af tijdens het Filmfestival van Venetië. Benieuwd naar meer? We lijsten ze voor je op.

Rihanna

Rihanna trok voor het MET Gala een creatie aan van John Galliano van Maison Margiela. Die werd afgewerkt met een mijter van Stephen Jones en custom hakken van Christian Louboutin.

Lady Gaga

Lady Gaga trok in augustus naar het Filmfestival van Venetië om er haar film 'A Star Is Born' voor te stellen en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Ze stal de show op de rode loper met een lichtroze jurk van Valentino en vooral heel veel pluimen.

Ezra Miller

Bij de mannen was het vooral Ezra Miller die dit jaar indruk maakte. Zo daagde de acteur voor de première van 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' in Parijs op in een jas/jurk van Moncler in samenwerking met ontwerper Pierpaolo Piccioli.

Jennifer Lopez

Moet er nog roze zijn? Als het van Jennifer Lopez afhangt, kan er in elk geval nooit genoeg zijn. Dat bewees ze met een jurk van Giambattista Valli tijdens de première van 'Second Act' waarin ze de hoofdrol speelt.

Amber Heard

Amber Heard had haar badmuts aangetrokken voor de première van - heel toepasselijk - 'Aquaman' in Londen. Opnieuw ging het om een creatie van Valentino.

Cardi B

Zeg het eens met bloemen, moet Cardi B gedacht hebben toen ze haar outfit voor de American Music Awards aantrok. Dolce & Gabbana stond in voor het ontwerp ervan.

Madonna

Madonna werd dit jaar zestig en vierde dat onder meer op de MTV Video Music Awards. Voor haar outfit had ze inspiratie opgedaan in Afrika. Zo droeg ze een traditioneel gewaad met opvallende accessoires zoals een hoofdband.

Zendaya

Net als Rihanna dook ook Zendaya op het MET Gala op in een opvallende outfit. Geen paus dit keer, wel als kruisvaarder met een maliënkolder. Een ideetje uit de hoed van Donatella Versace.

Doutzen Kroes

Het Nederlandse topmodel Doutzen Kroes was een van de hoge gasten tijdens de Naked Heart Foundation's Fabolous Fund Fair in London. Voor de gelegenheid had ze een buitensporige trench coat van Gareth Pugh aangetrokken.

Amber Rose

Amber Rose deed werkelijk alle hoofden draaien tijdens de MTV Awards. Dat kon ook haast niet anders in de look die een kruising was tussen Catwoman en een SM-meesteres. In rode latex dan nog!

Paris Jackson

Op Instagram gaat Paris Jackson regelmatig uit de kleren, maar ook op de rode loper durft ze al eens veel van zichzelf bloot te geven. Zo ook op de Academy Awards in een jurk van Versace. "Een wel heel sexy Tinkerbell", klonk het in de Amerikaanse media.

Rita Ora

Wie ook niet bang is van een beetje bloot is Rita Ora. Het beste bewijs daarvan is de creatie van Jean Paul Gaultier met sierlijke zwarte krullen op enkele strategische plaatsen die ze droeg tijdens de MTV Awards.

Kendall Jenner

Kendall Jenner droeg tijdens The Fashion Awards in Londen dan wel een gouden jurk van Julien Macdonald, maar had die evengoed thuis kunnen laten. Zo doorzichtig was het niemendalletje.