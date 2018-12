Onderzoek van Comité P naar dood Mawda afgerond: “Parlement krijgt primeur”

Het toezichtsonderzoek over de zaak-Mawda is afgerond en zal volgende maand worden toegelicht aan de parlementaire begeleidingscommissie. Dat heeft Comité P, het externe controleorgaan op de politie, maandag bekendgemaakt.

Mawda was het Koerdische meisje dat in de nacht van 16 op 17 mei 2018 om het leven kwam, toen een politieagent tijdens een achtervolging op de E42 op de bestelwagen met transmigranten schoot waarin het kind met haar gezin zat. De ouders van Mawda lieten zich in die bestelwagen vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk smokkelen.

Het dossier-Mawda bestaat uit drie luiken. Vooreerst is er het toezichtsonderzoek. Dat werd geopend op initiatief van het Comité P zelf en heeft betrekking op het verloop van de achtervolging, de communicatie, de operationele leiding en coördinatie tijdens de achtervolging en de interventietechnieken, tot op het ogenblik van het schietincident. Een tweede luik gaat om de klacht van Myria die betrekking heeft op de arrestatie van de migranten die in de bestelwagen zaten, onder wie ook de ouders van Mawda. Myria is het federaal centrum dat onder meer de rechten van vreemdelingen verdedigt en mensensmokkel bestrijdt. Het derde luik betreft het gerechtelijk onderzoek over het schietincident.

Parlement

De eerste twee onderzoeken worden autonoom gevoerd door het Comité P. Het eerste onderzoek is nu dus afgerond, meldt Comité P maandag. Dit toezichtsonderzoek wordt in de maand januari toegelicht aan de parlementaire begeleidingscommissie. “Pas nadat het parlement in kennis gesteld is van de resultaten van dit toezichtsonderzoek, kan hierover inhoudelijk gecommuniceerd worden”, aldus Comité P. “Het resultaat van het onderzoek naar aanleiding van de klacht van Myria zal aan deze organisatie worden meegedeeld, nadat het toezichtsonderzoek aan de parlementaire begeleidingscommissie werd uiteengezet.”

Het gerechtelijk onderzoek gebeurt onder leiding van de gerechtelijke autoriteiten. “Enkele onderzoekers van de Dienst Enquêtes P werken hieraan mee. Wat dit aspect betreft, staan zij onder rechtstreekse leiding van het bevoegde parket. Het Comité P zelf is hiervoor niet bevoegd”, aldus nog Comité P.