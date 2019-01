Dj Kenn Colt blikt terug op 2018: “Het verlies van mijn vriendin heeft me getekend als mens, maar ook als artiest”

Hasselt -

Kenneth Claes (30) heeft er een bewogen jaar opzitten. De Hasseltse Versuz-dj – artiestennaam Kenn Colt - bracht in het begin van 2018 zijn single ‘Come Back To Me’ uit, waarin hij de hele wereld vertelt over het dodelijke ongeval van zijn vriendin Dominique Lousberg. “Er was wel eens iemand die slecht reageerde, maar dan sprong de rest van de menigte erop. De steun die ik gekregen heb, is onbeschrijfelijk. De fans hebben mij er echt door gesleurd.”