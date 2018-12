Brussel -

Aalst heeft zondagavond in Roeselare de Ligabeker volleybal gewonnen. In de tweede editie van het toernooi haalden de Oost-Vlamingen het in de finale met 2-3 van Roeselare. De setstanden waren 25-20, 28-30, 23-25, 29-27 en 12-15.