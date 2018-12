LA Lakers hebben revanche beet tegen Sacramento

Brussel - De LA Lakers hebben zondag met 121-114 gewonnen van Sacramento in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Ze namen zo revanche tegen de Kings, die donderdag voor eigen publiek de Lakers met 117-116 hadden verslagen.

De Lakers moesten het nog steeds stellen zonder de geblesseerde LeBron James, die zondag zijn 34e verjaardag vierde. Na twee nederlagen mocht het team uit Los Angeles opnieuw vieren, al keek het tot ruim drie minuten voor het einde tegen een achterstand aan. Kentavious Caldwell-Pope (26 ptn), Josh Hart (22 ptn) en Brandon Ingram (21 ptn) zorgden voor een uitgelaten Staples Center. De Lakers (21 zeges-16 nederlagen) beëindigen 2018 op de zesde plaats in de Western Conference, Sacramento (19z-17n) is negende.

De 19-jarige Sloveen Luka Doncic etaleerde bij Dallas nog maar eens zijn talent tijdens de met 105-103 gewonnen wedstrijd tegen Oklahoma City. Hij lukte 25 punten, zijn ploegmaat Dennis Smith Jr. lukte de beslissende lay-up minder dan dertig seconden van het einde. Thunder-sterspeler Paul George was de topscorer van de match met 36 punten. Oklahoma City (22z-13n) is derde in het Westen, Dallas (17z-18n) staat op de twaalfde plaats.

In het Oosten bezorgde Evan Fournier Orlando net voor de buzzer de zege tegen Detroit: 109-107. Door die zege komt Orlando (16z-19n), negende, dichter bij de laatste plek die recht geeft op deelname aan de play-offs, momenteel in handen van Detroit (16z-18n).

Toronto, tweede (27z-11n) in de Eastern Conference, haalde het met 95-89 van Chicago. Het knoopt zo opnieuw aan met de zege na twee nederlagen.