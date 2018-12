Weg met vettig haar: dit is de populairste droogshampoo

Snel je haar opfrissen zonder wasbeurt, dan is droogshampoo het product dat je nodig hebt. Elk haarmerk heeft tegenwoordig zo’n spuitbus in het gamma, maar één springt erbovenuit...

De Britse droogshampoos van Batiste vallen in de smaak bij dames overal ter wereld, zo blijkt uit een rapport dat de cosmeticaproducent. Daaruit blijkt dat er per seconde 2,25 spuitbussen van het product over de toonbank gaan. De droogshampoo is verkrijgbaar in verschillende geurtjes en kost zon 5,59 euro per spray van 200 ml.

Je coupe opfrissen met het product, doe je als volgt:

1. Verstuif het middel vanaf twintig à dertig centimeter afstand op vette haarwortels, zo voorkom je dat er witte sporen achterblijven op je lokken. 2. Heb je lang haar? Hef het op om de onderliggende wortels te bereiken. Laat twee minuten inwerken en borstel daarna goed uit.

Weetje van BV-kapper Jochen Vanhoudt:

Droogshampoo is een oplapmiddel, maar reinigt niet. Breng het product daarom niet te vaak aan, want te veel laagjes kunnen de poriën op je hoofdhuid verstoppen. Dat leidt mogelijk tot jeuk en, in het ergste geval, eczeem. Stel een wasbeurt er maximaal één dag mee uit. Wie last heeft van roos, laat droogshampoo beter links liggen: de poederachtige buffer zal de schilfertjes blokkeren, waardoor de huid minder kan ademen.