Oudste zonen Brad Pitt willen hun papa niet bezoeken tijdens de feestdagen

De Amerikaanse acteur Brad Pitt (55) heeft er een kerstfeest met wrang kantje opzitten. Hij vierde met slechts vier van de zes kinderen die hij heeft met zijn ex-vrouw Angelina Jolie. Zijn twee oudste zonen weigerden de feestdag door te brengen met hun vader.

Brad Pitt vierde Kerstmis in het bijzijn van zijn dochters Zahara (13), Shiloh (12) en Vivienne (10) en haar tweelingbroer Knox. De twee oudste kinderen van het gezin Pax (15) en Maddox (17) wilden op de feestdag niet bij hun vader langsgaan. De reden daarvoor is momenteel niet bekend.

Ondanks de afwezigheid van de twee oudste kinderen, was de acteur gelukkig met de kinderen die er wél waren. “Ze hebben bij hem thuis cadeautjes uitgewisseld”, zegt een ingewijde in een reactie aan entertainmentblad Us Weekly.

Volgens de geruchten werd het bezoek door iemand gemonitord, die in een logeerkamer verbleef. Eerder deze maand bereikten Pitt en Jolie, na een bittere onderhandelingsstrijd van bijna twee jaar, een definitief akkoord over de voogdij over hun zes kinderen.