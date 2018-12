Sneeuw houdt Kardashians niet tegen om uit de kleren te gaan

De Kardashians zijn momenteel op skivakantie in Aspen. Hoewel er daar pakken sneeuw liggen, gingen Kendall Jenner en Kourtney Kardashian in de rillende koude in bikini op de foto.

Kim Kardashian en Kendall Jenner verblijven momenteel in Aspen, het skigebied bij uitstek waar het in de winter verzamelen geblazen is voor de Amerikaanse beau monde. Ze worden daarbij vergezeld door (half)zus Kourtney en haar ex Scott Disick, hun drie kinderen Mason, Penelope en Reign, en zijn nieuwe vriendin Sofia Richie.

Van een streepje bloot zijn ze bij de Kardashian-clan niet vies. Normaal is het Kim die daarin het voortouw neemt, maar zij werd deze keer enkel gespot in een felroze skipak van Prada. Haar halfzus Kendall pakte het anders aan en poseerde in bikini in de sneeuw. Om zichzelf warm te houden, droeg ze enkel een berenmuts en had ze ook een kopje met een warme drank in de hand.

Een dag later deed Kourtney de stunt van Kendall nog eens over. Ook zij deelde op Instagram een foto van zichzelf in bikini in de sneeuw. Al had zij wel haar jas aangehouden. Veel van hun volgers denken dat ze op die manier afkoeling zochten na een sessie in de jacuzzi.