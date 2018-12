Actrice roept in open brief op om koninklijke titels Jan Fabre tijdelijk af te nemen

De actrice en danseres Geneviève Lagravière wil dat kunstenaar Jan Fabre, die in opspraak is gekomen na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, tijdelijk zijn koninklijke titels verliest. Dat schrijft ze in een open brief, die maandag in De Morgen is verschenen. Lagravière heeft jarenlang gedanst voor Troubleyn, het gezelschap van Fabre.

In september hadden twintig (ex-)dansers van Troubleyn, onder wie Lagravière, in een open brief in Rekto:Verso het grensoverschrijdend gedrag bij het dansgezelschap van Fabre aan de kaak gesteld. Na die getuigenissen werd een gerechtelijk onderzoek opgestart.

In een nieuwe open brief die gericht is aan koningin Mathilde, vraagt Lagravière nu om Jan Fabre tijdelijke van zijn koninklijke titels te ontdoen, zo lang het onderzoek naar de zedenzaak loopt.

“U bent het allicht met mij eens dat de feiten waarvoor Jan Fabre in opspraak kwam in schril contrast staan met het ridderlijke gedrag dat we mogen verwachten van iemand die vanwege bijzondere verdiensten is opgenomen als grootofficier in de Kroonorde en als commandeur in de Leopoldsorde”, zo schrijft Lagravière aan de koningin.

“In de veronderstelling dat koninklijke bekroningen samengaan met een deontologische code, is een gepaste reactie van het koningshuis hier dan niet op zijn plaats? Een tijdelijke schorsing tijdens deze zedenzaak bijvoorbeeld, want welke vorst wil nu zo’n ridder aan zijn ronde tafel?”, vraagt ze zich voorts af.

Het koninklijk paleis was maandagmorgen niet bereikbaar voor commentaar.