Zo draag je je feestjurk op de werkvloer

Je feestjurkje een tweede leven geven? Met enkele simpele stylingtips is je feestjurk meteen geschikt voor de werkvloer!

Back to basics

Opvallend rood, groen of glitters? Dat laten we achter in 2018. Je jurk is op zich al opvallend genoeg, dus probeer de rest van je outfit zo rustig mogelijk te houden. Neutrale kleuren zorgen voor contrast met je feestjurkje, wat je item een stuk draagbaarder maakt. Combineren met basisstukken is dus de boodschap.

Laagjes, laagjes,laagjes

Maak je outfit kantoor-proof door je feestjurkje een make-over te geven. Een grof gebreide cardigan of sportieve sweater over een glitterjurkje, een klassieke blazer over een jurk met kant of een coltruitje of blouse onder een jurk met diep decolleté … Probeer zoveel mogelijk in laagjes te denken!

De juiste accessoires

Een paar geklede sneakers (als de dresscode van je werk dit toestaat natuurlijk), instappers of veterschoenen zijn een stuk geschikter voor de werkvloer dan torenhoge glitterpumps. Last but not least: ruil je opvallende clutch in voor een klassiekere handtas in een kleur die je met alles kan combineren.