Fans stellen zich vragen bij jaareinde ‘Thuis’: “Is al dat geweld nu echt nodig?”

Het jaar vredig afsluiten, dat zit er in de soap ‘Thuis’ niet in. De voorbije weken kregen de kijkers al een carjacking, een moord en een inbraak te verwerken. Vrijdag kwam daar ook nog eens een gijzeling met schietpartij bij. “Wat gebeurt daar toch allemaal?”, vragen kijkers zich stilaan af.

In tien weken tijd kregen de trouwe kijkers van ‘Thuis’ vier gewelddelicten voorgeschoteld. De golf van geweld startte met de carjacking van Frank, waarbij ook een flinke som geld werd gestolen. Niet lang daarna volgde de moord in de Withoeve.

Daarna werd Frank het slachtoffer van een inbraak, waarbij de dief hem bewusteloos sloeg. De climax van alle agressie kwam er vrijdag, met de gijzeling van Olivia en twee kinderen.

Nodig?

Maar, zoveel agressie zijn de fans duidelijk niet gewend. Op fansites regent het verbaasde reacties. Van “Wat gebeurt daar toch allemaal?” tot “Is al dat geweld nu echt nodig?”.

“Dit soort verhalen hoort bij dagelijkse fictie als ‘Thuis’”, zegt producer Hans Roggen aan ‘Dag Allemaal’. “Soms nemen romantiek en vriendschap de bovenhand, op andere momenten is er veel spanning en onzekerheid. Al die elementen lopen door elkaar en wisselen elkaar af. Zo proberen we de best mogelijke verhalen te vertellen voor onze kijkers.”

Maandagavond volgt de spannende ontknoping van de gewelddadige gijzeling. Wie heeft er geschoten? En belangrijker: op wie? Is er iemand gewond geraakt? En zo ja, betekent het schot het einde voor één van de geliefde personages?

‘Thuis’, maandagavond om 20.05 uur op Eén.