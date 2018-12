Ook broer van Radja Nainggolan weet het niet meer: “Hij is zijn hele carrière aan het verkloten met dit soort fratsen”

Radja Nainggolan heeft al betere kalenderjaren gekend. Hij beëindigde in 2018 zelf zijn carrière bij de Rode Duivels na zijn niet-selectie voor het WK, moest absoluut vertrekken bij AS Roma in de zomer en heeft zich intussen ook bij nieuwe club Internazionale in de problemen gewerkt. Ook zijn dertien jaar oudere broer Manuel lijkt de wanhoop nabij. “Dit is zo lomp van hem”, zegt de broer van Radja bij Dag Allemaal.

Voor Radja Nainggolan was het een bewogen laatste week van het jaar. De middenvelder werd geschorst bij Inter na een ruzie met de harde kern en nadat hij meermaals te laat was aangekomen op training. “Wat er nu weer aan de hand is? Ik weet het niet. Ik probeer hem te bellen, maar hij neemt niet op. Ik vrees dat er bij hem thuis ook wat gezinsproblemen zijn”, zegt Manuel Nainggolan. “Hij luistert niet naar mij. De mensen zeggen dat ik veel strenger voor hem moet zijn, maar het is alsof mijn woorden al hun effect op hem verloren zijn. Hij verkloot zijn hele carrière met dit soort fratsen.”

“Als grote coach moet omkunnen met zijn karakter”

Nainggolan zit intussen weer bij de selectie van Inter en mocht dit weekend invallen tegen Empoli. Foto: EPA-EFE

Manuel was in het verleden nochtans één van de mensen die zijn broer het hardst verdedigde. Bijvoorbeeld net voor het WK, toen de niet-selectie van Nainggolan het Belgisch voetbal op haar grondvesten deed daveren. “Mijn mening daarover is niet veranderd. Roberto Martinez had hem altijd moeten meenemen, want als grote coach moet je omkunnen met Radja’s karakter.” Manuel beseft echter ook dat hij Radja’s huidige situatie niet kan verdedigen. “Dit is zo lomp van hem. Of een psycholoog of begeleider zou helpen? Misschien voor een week. Daarna vervalt Radja in z’n oude gewoontes, zo is het jammer genoeg al zijn hele leven geweest.”

Hoe het intussen verder moet met Radja Nainggolan bij Internazionale, is nog een vraagteken. De voormalige Rode Duivel gaf zelf al aan dat hij wel terugwil naar AS Roma, waar hij van juli 2014 tot afgelopen zomer speelde. Maar zo’n transfer lijkt bijna onmogelijk gezien de omstandigheden waarin hij vertrok: Nainggolan lag begin dit jaar overhoop met sportief directeur Monchi omwille van extrasportieve redenen en liet onderhandelingen over een contractverlenging lang aanslepen, waarna hij bij de Romeinse club naar de uitgang werd geduwd. Een overstap naar een Chinese club - iets dat vorige zomer ook al een optie was voor Nainggolan - lijkt waarschijnlijker. Al is het uiteraard ook mogelijk dat de 30-jarige Belg gewoon bij Inter blijft.