Rijkste mensen op aarde werden minder rijk in 2018

De vijfhonderd rijkste mensen op aarde verloren dit jaar gezamenlijk 451 miljard dollar. Dat komt voornamelijk door de dalende beurzen, want bedrijven deden het nog uitstekend, becijferde persbureau Bloomberg. Vorig jaar kregen de vijfhonderd rijksten er nog meer dan een biljoen dollar bij.

Amazon-oprichter Jeff Bezos is de rijkste man ter wereld. Zijn vermogen nam met 24 miljard dollar toe, tot 123 miljard dollar. Toch had ook Bezos last van dalende beurzen. In september was hij nog 45 miljard dollar meer waard.

Alle Amerikaanse miljardairs leverden gezamenlijk 76 miljard dollar in. Facebook-baas Mark Zuckerberg alleen al zag zijn vermogen met 20 miljard dollar slinken en moet het nu met 53 miljard dollar doen. Chinese miljardairs verloren samen net geen 76 miljard dollar.

Vijftig mensen verdwenen van de lijst, onder wie de Tsjechische premier Andrej Babis. Ook de Russische aluminium-tycoon Oleg Deripaska viel van de lijst. Zijn bedrijf Rusal verloor veel waarde als gevolg van Amerikaanse sancties.

Overleden

Dertien miljardairs overleden in 2018: onder meer Microsoft-medeoprichter Paul Allen en Vichai Srivaddhanaprabha, de voorzitter van voetbalclubs Leicester City en Oud-Heverlee Leuven kwam om bij een helikopterongeluk.

Nieuwe namen op de lijst komen onder meer uit de gamewereld. Tim Sweeney profiteerde van het succes van het computerspel Fortnite en is nu 7,2 miljard dollar waard. De Britse oprichtster van bookmaker Bet365 Denise Coates is ook nieuw met een vermogen van 4,1 miljard dollar.

In de lijst prijken geen Belgische namen.