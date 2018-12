Kanye West koopt kerstcadeau van 12 miljoen euro voor Kim Kardashian

Ten huize Kanye West en Kim Kardashian wordt er met de feestdagen op geen dollar meer of minder gekeken. Zo gaf de rapper zijn vrouw een kerstcadeau van zo'n 12 miljoen euro. Het gaat om een appartement in Miami.

Kim Kardashian heeft er een nieuw stulpje bij. Kanye West gaf haar namelijk voor haar kerst een appartement in Miami cadeau. Het gaat om een flat in Faena House, een van de meest exclusieve residenties in Miami Beach. Het is er zo duur dat het gebouw al de bijnaam 'Billionaire Beach Bunker' meekreeg.

Het appartement waar Kanye 12 miljoen euro voor neertelde, omvat vier slaapkamers en vijf badkamers. Het uitzicht over de zee krijg je er gratis bij. In het gebouw bevinden zich naast nog zeventien andere appartementen ook een zwembad, fitness en spa. Volgens entertainmentwebsite TMZ heeft Kanye trouwens een koopje gedaan, want voor de flat werd oorspronkelijk 13,5 miljoen euro gevraagd.

