Marc Jacobs kopieert logo van Nirvana en heeft daar nu vast al spijt van

Begin december stelde Marc Jacobs met letterlijk veel tromgeroffel zijn Bootleg Redux Grunge-collectie voor in New York. Nu, enkele weken later, heeft hij een proces aan zijn broek dat werd ingespannen door Nirvana. Dat de Amerikaanse ontwerper hun logo gebruikt en heeft aangepast, vinden ze niet kunnen.

Toen Marc Jacobs in 1993 aan de slag was bij het Amerikaanse label Perry Ellis lanceerde hij een rebelse grungecollectie die uiteindelijk tot zijn ontslag leidde. Anno 2018 grijpt hij terug naar die periode in zijn leven met de Bootleg Redux Grunge-collectie, dit keer voor zijn eigen modehuis. Het heeft er echter alles van weg dat het dit keer opnieuw niet al te goed zal aflopen.

Het belangrijkste stuk uit de collectie is namelijk een T-shirt met daarop een smiley waarbij de ogen zijn vervangen door een M en een J en waarboven 'Heaven' prijkt. Het logo is een variatie op dat van Nirvana, de grungeband van de overleden Kurt Cobain, en dat pikken de overgebleven leden Dave Grohl en Krist Novoselic niet. In 1992 hadden ze bovendien dat logo al vastgelegd als beeldmerk.

Geen toestemming

Hoewel er met de regelmaat van de klok nog items opduiken met daarop dat logo, zou Jacobs vooraf geen toestemming hebben gevraagd voor het gebruik ervan. Bovendien vinden de leden ook dat hij de term grunge onrechtmatig gebruikt. En dat kan hem wel eens duur komen te staan, want hij wordt nu door hen voor de rechtbank gesleept. Start 2019 in mineur voor Jacobs? Het heeft er alle schijn van weg.