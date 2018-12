Waar ‘Portret van de Kunstenaar’ van Philippe de Champaigne en ‘Portet van een Jonge Man” van Mathieu Le Nain hingen, konden de bezoekers in november een bak met regenwater bewonderen in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Foto: Olivier Matthys

De federale musea zijn doodgebloed, de afgelopen tien jaar moesten ze 13 tot zelfs 30 procent besparen. Meerdere directeurs klagen in de krant Le Soir over “een onmogelijke situatie”, “een zware crisis” of “een verrottingsoperatie”.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België hebben tussen 2007 en 2017 zo’n 19 procent van hun personeel verloren. Hun dotatie zakte van 4,5 miljoen euro in 2011 naar 3,4 miljoen in 2018, of een kwart minder op amper zes jaar tijd.

Het Museum van Natuurwetenschappen moest op vijf jaar 13 procent van zijn budget inleveren. Ook het Afrikamuseum in Tervuren, dat recentelijk nog zwaar werd gerenoveerd, verloor een kwart van zijn budget en personeel.

De besparingen zijn het gevolg van beslissingen van de regering, maar ook van de Europese begrotingsnorm “SEC2010”. Daarnaast is de Nationale Loterij niet meer de grote weldoener van weleer en kan de privé het gat dat de overheid creëert niet volledig opvangen, bijvoorbeeld door het ontbreken van fiscale stimuli voor een mecenaat.