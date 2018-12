Michael Schumacher krijgt virtueel museum via app voor smartphone

Op 3 januari wordt Michael Schumacher vijftig jaar en op die dag zal er als eerbetoon aan de Duitse F1-legende een speciale app gelanceerd worden.

Na zijn dramatisch ski-ongeval op 29 december 2013 in het Franse Méribel is de Duitser via zijn familie en manager alsnog actief geworden op de sociale media. Er verschijnen regelmatig foto's uit zijn carrière maar voor zijn vijftigste verjaardag heeft de 'Keep Fighting Foundation' iets speciaal in petto.

Op 3 januari wordt er immers een officiële Michael Schumacher-app gelanceerd, zo heeft de 'Keep Fighting Foundation' laten weten. De app zal een virtueel museum zijn waarin fans veel info en foto's terugvinden over Michael Schumacher zijn carrière.

Via de app zullen de fans de 'Michael Schumacher Private Collection', de tentoonstelling die momenteel in Motorworld Cologne-Rhineland loopt, een extra dimensie kunnen geven. Naast die tentoonstelling gaat er op 3 januari in het Ferrari-museum in Maranello ook de expositie 'Michael 50' van start.

In de officiële Michael Schumacher-app, die verkrijgbaar zal zijn voor download op iOS en Android, zal eveneens gelinkt worden naar de nieuwe Schumoji App. Fans kunnen daarin Schumojis van Michael en Mick Schumacher terugvinden die ze via de sociale media kunnen delen. De opbrengst van die app zal integraal naar de Keep Fighting Foundation gaan.

