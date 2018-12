Het contrast kan niet groter zijn. De voorbije acht manches speelden onze landgenoten altijd een hoofdrol in het WB-circuit, maar net in het eigen Mechelen gingen ze één na één in de fout. Ook na zeven jaar won er geen Belg. In een barrage met amper vier ruiters zaten alleen wereldtoppers: Christian Ahlmann (Clintrexo Z) won voor Kevin Staut, Harrie Smolders en Ludger Beerbaum.