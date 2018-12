Toppers als Ryan Cortjens en Michael Bervoets waren er in Kerniel niet, op het provinciaal kampioenschap. De uitgelezen kans dus voor Arne Baers en Jorre Debaele om een gooi naar de provinciale titel te doen. Zelden was een PK in het veld zo spannend. Baers kon pas in het zicht van de meet het verschil maken.