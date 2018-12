Hasselt had haar 6 koopzondagen per jaar al opgesoupeerd

HASSELT“Het zag zwart van het volk in de binnenstad, maar er was geen winkel open.” Het zijn de woorden van een handelaar uit de Hasseltse binnenstad. Die zag voor eigen ogen gisteren inkomsten letterlijk voorbij wandelen. Hasselt had immers haar zes koopzondagen van 2018 al opgesoupeerd. “Sinds vorige maand zijn we erkend als Toeristisch Centrum. Persoonlijk ben ik voorstander om het aantal koopzondagen in Hasselt te verhogen”, reageert centrummanager Christiaan Kastrot.