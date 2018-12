“Kinderen terughalen kan, maar hun moeders niet”

BrusselDe federale regering zal in beroep gaan tegen de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter die vorige week besliste dat België alles moet doen wat mogelijk is om zes kinderen van IS-strijders en hun moeders terug te halen. Dat zegt minister Maggie De Block (Open Vld). Ze wil bekijken wat ze voor deze en ook andere kinderen kan doen, maar “voor IS-vrouwen is er geen plaats in onze samenleving.”