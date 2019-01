HAMONT-ACHELDe zwangerschap was vreselijk. De bevalling emotioneel. Maar sinds 21 maart 2017 brengt Aury (1,5) kleur in hun leven. Heel veel kleur. En dat is wat Tahnee Schoofs en Bart Beliën uit Hamont-Achel vooral willen onthouden. “Aury had normaal een tweelingzusje gehad, maar we willen de dag van haar geboorte als iets positiefs zien”, zeggen ze.