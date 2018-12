Eerste diamantfabriek van België komt in Lommel

LOMMELHet Indiase bedrijf Heyaru Engineering investeert in een eerste fase 26 miljoen euro in een bedrijf dat in Lommel synthetische diamant zal maken. Vlaanderen steunt de investering met 2 miljoen euro. Dat maakte Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) dit weekend bekend. Heyaru heeft de ambitie om de komende vijf tot tien jaar haar site in het Lommelse Kristalpark uit te bouwen tot de grootste ‘diamantfabriek’ van Europa. Een investering van 262 miljoen euro, goed voor op termijn 120 tot 150 werknemers.