Chaotische verkiezingen in Congo, maar kandidaat van Kabila is zeker: “Ik win”

KinshasaProblemen met kieslijsten en stemcomputers, noodweer in Kinshasa en een dodelijke schietpartij: de presidentsverkiezingen verliepen allesbehalve vlot in Congo. Maar Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat die door president Joseph Kabila naar voren werd geschoven, was bij het uitbrengen van zijn stem zeker: “Ik ga winnen.” Zijn twee grootste tegenstanders zijn Félix Tshisekedi, zoon van Étienne Tshisekedi, en Martin Fayulu.