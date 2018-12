Vier doden, waaronder een agent, bij incident aan Congolees stembureau

In het oosten van Congo zijn zondag vier mensen om het leven gekomen bij een incident in een kiesbureau. Dat zegt Vital Kamerhe, de campagnedirecteur van presidentskandidaat Félix Tshisekedi.

Eerder sprak de Congolese nieuwswebsite Actualité.CD van twee doden en twee gewonden. Kiezers zouden geprotesteerd hebben tegen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de kiescommissie die de verkiezing wilde beïnvloeden in het voordeel van Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van huidig president Kabila. Volgens Kamerhe zijn de agent, de man van de kiescommissie en twee burgers omgekomen.

De langverwachte verkiezingen in Congo verlopen zondag zeer moeizaam. Vanuit verschillende steden komen via de sociale media berichten over problemen met, onder meer, de kiezerslijsten en de stemcomputers. De waarnemers van de Cenco, de Congolese bisschoppenconferentie, maken kort na de middag in een tweede balans melding van problemen met de stemcomputers in 544 van de goed 12.000 stembureaus waar ze waarnemers heeft.

De stembureaus blijven op heel wat plaatsen dan ook langer open dan gepland. Dat stellen journalisten van AFP ter plaatse vast. In Kinshasa zou er nog tot 22 uur gestemd kunnen worden in het kiescentrum Saint-Raphaël, waar heel wat kiezers hun woedde uiten over de vertragingen. Ook elders, in Goma en in de provincie Kasaï, kan er langer gestemd worden.

Het tellen van de stemmen zal later moeten beginnen. De uitgebrachte stemmen worden geprint en manueel geteld. De eerste voorlopige resultaten zouden op 6 januari bekendgemaakt moeten worden.