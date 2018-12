Sanne Cant verslaat Nederlands duo en wint thriller in Diegem

Diegem - Sanne Cant heeft zondagavond de zesde manche van de Superprestige op haar naam gebracht. De wereldkampioene vloerde na een spannende wedstrijd in de sprint de Nederlandse dames Annemarie Worst en Denise Betsema.

De start in Diegem werd ontsierd door een valpartij in de achterste rijen, zonder erg voor de toppers die meteen daarna wel de schuine kant kregen voorgeschoteld. En daar liep het voor heel wat dames mis. Ellen Van Loy maakte als eerste een schuiver, ook voor Sanne Cant en Ceylin Alvarado liep het fout. Het zorgde ervoor dat Eva Lechner heel wat lengtes cadeau kreeg en alleen op kop kwam.

Ook Annemarie Worst ging goed over de schuine kant en maakte de oversteek naar de Italiaanse, die wat later even voet aan de grond moest zetten en net voor de eerste passage aan de finish drie seconden prijs moest geven op Worst. Achter hen lag het veld nog uiteen door het oponthoud aan de schuine kant en was het Betsema die op acht seconden volgde, Cant keek al tegen een achterstand van 18 tellen aan.

In de tweede ronde kende Cant opnieuw een moeilijke passage op de schuine kant en reed Worst weg bij Lechner, die zich evenwel niet meteen gewonnen na. Na ronde twee zat de Europese kampioene op kop, gevolgd op enkele lengtes door Lechner, een grote groep met Kaptheijns, Alvarado, Betsema, Cant en Verdonschot volgde op 15 tellen.

Op het zware parcours moest Worst vooraan even gas terugnemen, Lechner pikte weer aan. Kaptheijns was ook niet ver meer, Betsema en Cant volgden op plek vier en vijf. In de vierde ronde maakte Worst een slechte passage op de schuine kant en belandde ze in de achtervolgende groep. Lechner dook met vijf seconden bonus de slotronde in, maar ze zou uiteindelijk nog Cant, Worst en Betsema terug zien keren. We kregen een thriller in de finale, er werd stevig gebikkeld en Cant draaide door een slim een manoeuvre als eerste de laatste rechte lijn in. In de langgerekte sprint die daarop volgde, haalde Cant het voor Worst en Betsema.

Door haar zege neemt Cant de leiding over in de Superprestige met 75 punten, Worst telt er 74. Aangezien leidster Alice Maria Arzuffi niet eens in de top tien eindigde, staat ze nu derde met 63 punten.