Dit zijn voor u de Limburgers van het jaar : “Het wordt moeilijk voor 2019 om 2018 te evenaren”

Hasselt -

Wie zijn voor u de Limburgers van 2018? Die vraag stelden we onze lezers op hbvl.be. Op sportief vlak was er weinig concurrentie: naast zowat elke nationale award haalde turnster Nina Derwael ook deze eretitel binnen. Acteur Matteo Simoni was het voorbije jaar uw favoriete artiest. Pukkelpop was het leukste festival dat u bezocht. In onze groene provincie gaan we ook altijd op zoek naar het dier dat u het meeste in vervoering bracht. Die prijs – kon het anders? – gaat naar de wolven Naya en August. En wie stal de meeste harten? Meeuwenaartje Jelle Vrolijks (11), de held van Rode Neuzen Dag.