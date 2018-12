Heeft Romelu Lukaku groot nieuws? Rode Duivel maakt opvallend gebaar na doelpunt

Romelu Lukaku scoorde zondagavond tegen Bournemouth enkele minuten na zijn invalbeurt, maar dat was niet waar veel fans het achteraf over hadden. De spits van Manchester United en de Rode Duivels stak meteen na het scoren immers zijn duim in de mond. Een bekend gebaar waardoor velen al luidop beginnen vermoeden dat Lukaku - die vorige week nog “omstandigheidsverlof” kreeg - vader zou geworden zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.